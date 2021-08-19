Перші страти талібів: бойовики ведуть пошук тих, хто співпрацював з США

У режиму "Талібан", який захопив владу в Афганістані 15 серпня, недовго проіснувала амністія для військових і поліцейських, повідомляє Сегодня.

До редакції The New York Times потрапив конфіденційний документ ООН, де сказано, що бойовики "Талібану" активізують пошук людей, які, за їхніми даними, працювали з силами США і НАТО. "Пособників західного режиму" шукають в тому числі і в натовпах афганців, які намагаються пробратися на територію аеропорту Кабулу.

У документі ООН сказано, що в ісламістів є список людей, яких вони хочуть допитати і покарати. Вони загрожують розправитися з сім'ями "пособників" якщо їх самих не знайдуть або ті не здадуться самостійно.

Вже зафіксовані перші розстріли тих, хто працював на владу. У мережі з'явилося відео розстрілу начальника поліції провінції Бадгис.