Ляшко передрік нову хвилю COVID-19 через "Дельту"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував нову хвилю коронавірусу в Україні восени, повідомляє Деловая столица.

"Штам коронавірусу "Дельта" все активніше поширюється Україною, кількість нових хворих на COVID-19 зростає. Уже восени очікуємо нову хвилю захворюваності" , — написав він в Facebook.

Ляшко підкреслив, що єдиний спосіб уберегти себе і близьких від інфекції — вакцинація.

"Розуміємо, що літо добігає кінця, попереду святкові вихідні, які хочеться використовувати для поїздок до рідних і відпочинку. Тому якщо ви збираєтеся у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, не відкладайте вакцинацію на потім. Захистіть себе вчасно! Якщо прищеплювалися першою дозою, не забудьте зробити другу, не відкладайте на "після свят". Часу, щоб захиститися, вже мало, тому не зволікайте! " — звернувся він до громадян.

Міністр додав, що вакцин проти коронавірусу в країні достатньо, а центри та пункти вакцинації працюють "навіть у вихідні".