У Сінгапурі британця відправили до в'язниці за відмову надіти маску

Суд Сінгапуру засудив до шести тижнів позбавлення волі громадянина Великобританії Бенджамена Глинна, який відмовився надягати маску.

Він визнаний винним у створенні загрози громадському здоров'ю та загрозі представникам влади.

43-річний Глінн був затриманий в травні 2021 року в поїзді за відсутність маски. У липні, поставши перед судом, він знову відмовився її надіти, лаючись та погрожуючи суду. Його направили на психіатричну експертизу, яка прийшла до висновку, що він може відповідати за свої дії.

У Сінгапурі вкрай жорстко ставляться до правопорушень, що загрожують громадському порядку. Так, в лютому 2021 року був засуджений до двох тижнів в'язниці британець, який порушив правила самоізоляції для побачення з дівчиною.