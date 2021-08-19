Телеканал "Наш" звернеться до учасників "Кримської платформи"
Після повідомлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про намір через суд позбавити ліцензії телеканалу "Наш" колектив цього ЗМІ вирішив офіційно звернутися до 43 країн-учасниць "Кримської платформи", повідомляє Страна.ua.
Журналісти мають намір розповісти гостям саміту про систематичний тиск на них влади, в тому числі в особі Нацради з ТБ.
Про це в прямому ефірі сказав ведучий "Наш" Макс Назаров.
Ведучий звернувся до президента Володимира Зеленського та голови Нацради Ольги Герасим'юк. За його словами, представники телеканалу вже поспілкувалися з деякими лідерами країн - учасниць саміту, а також прем'єр-міністрами і міністрами закордонних справ.
"Говорити на вашій Кримської платформі в КВЦ" Парковий", який в народі називається" вертолітний майданчик Януковича", будете не тільки про Крим - ми вам це обіцяємо", - запевнив Назаров.