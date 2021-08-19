Загроза вибуху біля Капітолію: потенційний терорист здався поліції
Чоловік, який припаркував вантажівку біля будівлі бібліотеки Конгресу у Вашингтоні і погрожував підірвати бомбу, здався силовикам, повідомляє Деловая столица.
Відзначається, що чоловік здався мирно, не надаючи опір.
Він, слідуючи інструкціям офіцерів поліції, відповз від вантажівки, припаркованої біля бібліотеки Конгресу.
Підозрюваним у загрозі вибуху бомби в Вашингтоні виявився 49-річний Флой Рей Роузберрі з міста Гровер штату Північна Кароліна. На своїй сторінці в Facebook він розміщував пости з кабіни вантажівки. Зараз його аккаунт недоступний.
Нагадаємо, у четвер, 19 серпня, у Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу США Роузберрі погрожував підірвати бомбу і вимагав розмови з главою Білого дому Джо Байденом.