Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна інша країна світу не володіє такою антикорупціною інфраструктурою як Україна, повідомляє Деловая столица.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю журналістам видань з країн «Нормандської четвірки» і США — Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» і «Новая газета».

"Звинувачувати Україну в корупції легко. Але будемо чесними: жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів. Але за останні кілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі" , — сказав він.

Так президент прокоментував твердження про те, що Україна має побороти корупцію для запрошення в НАТО.

Зеленський наголосив, що Україна має низку незалежних органів, таких як НАБУ або ВАКС.

Окрім того, він стверджує, що Україна вже живе за європейськими стандартами, а військові командні центри відповідають стандартам НАТО.

Зеленський також каже, що відсутність запрошення України до НАТО розчаровує й надсилає негативний сигнал іншим країнам-кандидатам.