Зеленський не виключає подорожчання газу в Україні після запуску "СП-2"
Одним з ризиків введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" є можливе зростання цін на "блакитне паливо" для громадян України, повідомляє Ділова столиця.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю журналістам видань з країн «Нормандської четвірки» і США — Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время» і «Новая газета» з посиланням на сайт глави держави.
"Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення" Північного потоку-2 "залишається 1% робіт. Одна справа — побудувати газопровід, а інша — запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права і міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використовуємо час для захисту власних інтересів", — сказав Зеленський
Президент додав, що навіть після завершення будівництва є ймовірність, що газопровід не запрацює. У той же час від запуску труби Україна багато втрачає. В першу чергу, йдеться про втрати від припинення транзиту через свою територію в близько 2 млрд доларів на рік. Також можуть зрости ціни на газ для українських споживачів, оскільки українською трубою буде транспортуватися менше палива.
"Північний потік — 2" — це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу і тим самим підвищити ціну. У сучасному світі не обов'язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використовувати економічні інструменти", — підсумував Зеленський.