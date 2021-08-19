Жителям Донбасса виплатять 11 млн компенсацій за зруйноване житло

У Донецькій області ще 47 осіб отримають компенсації за зруйноване в результаті бойових дій житло.

Таке рішення прийняла сьогодні, 19 серпня, обласна комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновані в результаті збройної агресії РФ.

Комісія вирішила виплатити грошову компенсацію 47 постраждалим особам з Очеретине, Авдіївки, Слов'янська, Широкино, Мар'їнки на суму понад 11 млн грн.

При цьому в Донецькій обдержадміністрацій відзначили, що минулого тижня департамент соціального захисту населення ОДА перерахував на рахунки 17 постраждалих грошову компенсацію на загальну суму 4,8 млн грн.

Всього протягом 2021 року проведено 11 засідань комісії з питань компенсацій, прийнято рішення про виплати 196 потерпілим особам на загальну суму 47,3 млн грн.

2 вересня 2020 року Кабмін прийняв постанову №767 «Питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновані в результаті надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації».

Компенсацію за зруйноване житло можуть отримати його власники, максимальна сума становить 300 тисяч гривень.