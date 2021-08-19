Принц Гаррі в мемуарах розповість про свого справжнього батька

Принц Гаррі, у якого в червні народилася дочка, в написаних ним мемуарах вперше заговорить про свого справжнього батька, повідомляє Страна.ua.

За інформацією Radar Online принц прокоментує чутки про те, що його справжнім батьком був коханець принцеси Діани. Хоча раніше Гаррі намагався не говорити про батьківство.

Як стверджує джерело Radar Online у видавничому бізнесі, навіть якщо ти принц Гаррі, тобі не дадуть аванс в 15 мільйонів доларів, якщо ти не готовий говорити про все.

У матеріалі також відзначають, що було побоювання, що Меган Маркл і принц Гаррі безкоштовно розповіли телеведучій Опрі Уінфрі всі можливі чутки про королівську сім'ю Великобританії.

Однак зараз мова йде про те, що інтерв'ю Опрі Уїнфрі було лише початком історії та насправді всього набагато інформації. Гаррі готовий розповісти все, що знає в своїй книзі, яку скоро надрукують.

Ходять чутки, що справжнім батьком принца Гаррі не була принц Чарльз, а коханець принцеси Діани майор Джеймс Хьюітт, з яким вона познайомилася під час уроків верхової їзди.