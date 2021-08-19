Двоє телеведучих каналу "Наш" перейшли на "Україну 24"

Телеведучі Володимир Полуєв та Анна Степанець, які раніше вели політичне ток-шоу на "112 Україна", зараз звільнилися з каналу "НАШ" і перейшли на "Україну 24". Про це Полуєв повідомив на своїй сторінці в соцмережі, повідомляє Страна.ua.

"Так, ми з Anna Stepanets закінчили роботу на телеканалі "Наш". Це був цікавий рік. Безмірно вдячні всьому колективу телеканалу за спільні яскраві проєкти. За дружнє ставлення. Ви круті. І так, ми переходимо на канал "Україна 24". Раді приєднатися до професійної команди. Попереду нові проєкти - докладніше про це трохи пізніше, після повернення з відпустки" , - написав Полуєв.

Також він повідомив, що вони з Анною Степанець припиняють роботу над YouTube-каналом "Смотрящие". Відомо, що Володимир Полуєв та Анна Степанець прийшли на телеканал "НАШ" у жовтні 2020 року, де були ведучими декількох програм: "Межа", "Смотрящие", "П'ятниця. Вечір".