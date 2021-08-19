Афганцы отдают своих детей американским солдатам для эвакуации

Біля аеропорту Кабула афганці, які намагаються втекти з країни, передають з рук в руки маленьких дітей американським солдатам, повідомляє УНИАН.

Can’t comprehend the desperation to hand over your baby to a soldier to possibly never see them again. #Afghanistan pic.twitter.com/BkfEeMUZUn — Aurora Intel (@AuroraIntel) August 19, 2021

Багато афганців бояться, що наслідків раптового приходу до влади талібів. Тож тисячі громадян намагаються потрапити до аеропорту в надії залишити країну.

На відео потрапив момент, як американські солдати взяли маленьку дівчинку з рук афганців й перенесли її через огорожу аеропорту, який вони охороняють. Також на відео видно жінку, якій допомогли перелізти через стіну.