Афганцы отдают своих детей американским солдатам для эвакуации
Біля аеропорту Кабула афганці, які намагаються втекти з країни, передають з рук в руки маленьких дітей американським солдатам, повідомляє УНИАН.
Багато афганців бояться, що наслідків раптового приходу до влади талібів. Тож тисячі громадян намагаються потрапити до аеропорту в надії залишити країну.
На відео потрапив момент, як американські солдати взяли маленьку дівчинку з рук афганців й перенесли її через огорожу аеропорту, який вони охороняють. Також на відео видно жінку, якій допомогли перелізти через стіну.
"Незрозуміло, чи дитина возз'єдналася з родиною в приміщенні аеропорту, чи просто передали її іншим, намагаючись доправити на рейс з Афганістану", - зазначає Reuters.