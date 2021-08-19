Афганцы отдают своих детей американским солдатам для эвакуации

Біля аеропорту Кабула афганці, які намагаються втекти з країни, передають з рук в руки маленьких дітей американським солдатам, повідомляє УНИАН.

Багато афганців бояться, що наслідків раптового приходу до влади талібів. Тож тисячі громадян намагаються потрапити до аеропорту в надії залишити країну.

На відео потрапив момент, як американські солдати взяли маленьку дівчинку з рук афганців й перенесли її через огорожу аеропорту, який вони охороняють. Також на відео видно жінку, якій допомогли перелізти через стіну.

"Незрозуміло, чи дитина возз'єдналася з родиною в приміщенні аеропорту, чи просто передали її іншим, намагаючись доправити на рейс з Афганістану", - зазначає Reuters.

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