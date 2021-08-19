Афганська спортсменка звернулася за допомогою та описала обстановку в Кабулі

Закiя Худададі, яка повинна була стати першою в Афганістані спортсменкою-паралімпійцем, випустила відео з благанням про допомогу, повідомляє Kyodo. 23-річна мешканка Герата, яка змагається в пара-тхеквондо не може потрапити на Паралімпіаду в Токіо зі столиці Афганістану Кабула після того, як таліби захопили місто, повідомляє Обозреватель.

Худададі сказала, що тепер вона "сидить в будинку в ув'язненні" з родичами в Кабулі. В аеропорту панує повний хаос, оскільки афганці намагаються втекти з міста.

Талібан, який встановив в кінці 1990-х років жорсткі обмеження для жінок, у вівторок через свого офіційного представника пообіцяв вирішити слабкій статі брати участь в управлінні державою.

Афганці усіма силами намагалися покинути Кабул

"Я навіть не можу з упевненістю і безпекою вийти зі свого будинку, щоб купити щось для себе або потренуватися" , – сказала Худададі, яка повинна була прилетіти в Токіо у вівторок, за тиждень до початку Паралімпійських ігор.

Закiя Худададі. Джерело: кадр з відео

"Я від імені всіх афганських жінок прошу Міжнародний паралімпійський комітет допомогти мені. Я маю намір брати участь в Паралімпійських іграх в Токіо-2020. Будь ласка, допоможіть" , – сказала Закiя .

Худададі народилася без правої руки, а зайнятися тхеквондо її надихнув Рохулла Нікпай, чиї бронзові медалі в спорті у 2008 і 2012 роках є єдиними олімпійськими медалями Афганістану.