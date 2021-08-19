Українці отримали право на компенсацію за перебої з електрикою: деталі

В Україні внесли зміни до порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання. Також Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг посилила штрафи компаніям за перебої зі світлом, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла член НКРЕКП Ольга Бабій у своєму Facebook.

Що змінилося в стандартах якості електропостачання

встановлено компенсацію за відсутність однієї фази протягом більше ніж 24 годин для споживачів, приєднаних до електричних мереж по трифазній схемі електроживлення;

посилення з 1 січня 2022 року стандарту за тривалістю аварійних перерв з 24 до 22 годин;

встановлення гарантованих стандартів тривалості планових перерв в електропостачанні із попередженням споживачів. Допустима тривалість планових перерв зі світлом скорочується з 24 годин до не більше 12 годин (у незимові місяці) та 6 годин (у зимові місяці). Для серйозних планових робіт (реконструкція та заміна мереж) тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати 24 години (у незимові місяці) та 8 годин (у зимові місяці);

збільшення розмірів сум компенсацій для окремих стандартів (щодо аварійних перерв, що тривають понад 24 годин (а з 1 січня 2021 - го - 22 годин), і термінів усунення причин.

Який розмір компенсації

Бабій звернула увагу на введений з 1 липня 2021 року стандарт якості в електропостачанні - щодо частоти перерв, згідно з яким кожен споживач, у якого в попередні 12 календарних місяців (у тому числі що передували 1 липня), кількість перебоїв зі світлом перевищувала допустимий стандарт - має право на отримання компенсації.

для побутового споживача це 200 гривень

для непобутового споживача - 600 гривень

плюс 50 гривень за кожну перерву понад встановлений стандарт.

Допустима кількість перерв тривалістю понад 1 годину протягом 12 місяців становить:

Аварійні перебої (з вини компанії):

не більше 6 годин перерв для міст і селищ міського типу;

не більше 8 годин перерв для сільської місцевості.

Планові перерви - не більше 11 перерв.

Куди звертатися за компенсацією

Споживачі при наявності проблем з частими перервами в електропостачанні можуть звертатися до операторів систем розподілу, з якими укладено договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Для цього потрібно написати заяву про надання компенсацій за недотримання гарантованого стандарту за кількістю перерв в електропостачанні протягом 12 календарних місяців в точці розподілу споживача (тривалістю понад одну годину).

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня запрацюють нові тарифи на електроенергію для населення.

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію навесні 2022 року.

Автор: Володимир Костирін