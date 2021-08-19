ООН повідомила про критичну гуманітарну обстановку на Донбасі

Сьогодні, 19 серпня, у Всесвітній день гуманітарної допомоги ООН повідомила про критичну ситуацію з гуманітарною допомогою на Сході України, повідомляє Страна.ua.

Про це йдеться в пресрелізі Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, Донбасу потрібне термінове фінансування для задоволення насущних потреб майже двох мільйонів осіб.

"За перші шість місяців 2021 року гуманітарні організації надали допомогу понад 800 тисячам осіб по обидва боки "лінії зіткнення". Однак, якщо не буде надано додаткове фінансування, найбільш вразливі залишаться без підтримки" , - йдеться в матеріалах ООН.

Також в Організації Об'єднаних Націй розповіли, що без потрібного фінансування вже цієї зими деякі громади можуть загинути. Потрібна допомога у вигляді надання продуктів харчування, ліків, чистої води, ковдр, палива для обігріву приміщень та гігієнічних наборів.

"Без фінансування, гуманітарного доступу і гарантій безпеки ми не можемо дістатися до постраждалих і забезпечити їм допомогу, без якої вони можуть загинути вже цієї зими. Йдеться про надання продуктів харчування, ліків, чистої води, ковдр, палива для обігріву приміщень і гігієнічних наборів" , - повідомляє ООН.

Для забезпечення найголовніших потреб певних категорій населення, зокрема, літніх людей та інвалідів, потрібно виділити фінансування в розмірі 49 мільйонів доларів. Такі кошти можуть надати тільки міжнародні донори.