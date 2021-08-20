Евакуації в аеропорту Кабула очікують 6 тисяч осіб - Держдеп

Шість тисяч осіб наразі перебувають в аеропорту Кабула, вони готові до посадки на літаки та чекають на евакуацію, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів журналістам речник Держдепартаменту США Нед Прайс у четвер. Він зазначив, що близько 20 рейсів мали вилетіти з Кабула в четвер увечері.

Прайс схарактеризував операцію з евакуації як авральну. Серед готових до неї – громадяни США, афганці, яких може переслідувати нова влада, претенденти на отримання спеціальної імміграційної візи, громадяни третіх країн.

Речник зазначив, що Вашингтон подвоїть кількість консульських співробітників у Кабулі, не уточнивши, скільки їх зараз. Крім того, збільшить кількість працівників консульств у Катарі й Кувейті й готує групи для направлення в інші місця.

За його словами, повідомлення про те, що люди не можуть дістатися до аеропорту, американці сприймають «дуже серйозно» і докладають усіх зусиль для забезпечення проїзду. Щоправда, додав, що від американських громадян таких повідомлень було небагато.