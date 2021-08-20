NASA заявили, що в надрах Марса може існувати життя

Дослідники NASA дійшли висновку, що в надрах Марса може існувати життя. Йдеться про її мікроскопічний прояв, повідомляє Обозреватель.

Як написав Scientific American, в надрах Червоної планети відбувається постійний процес радіолізу. У цьому русі мікроскопічних часток радіоактивні елементи руйнують молекули води, виробляючи речовини, які підтримують підземне життя.

Вчені пояснили, що щось подібне відбувається і на Землі і навели приклад того, як тріщини в гірських породах, заповнені водою, слугують домівкою для мільярдів бактерій протягом довгих років.

"Поверхня Марса – все ж не краще місце для біологічного життя, проте в його грунтах, глибоко внизу цілком можуть мешкати бактерії" , – сказали фахівці.

Свої висновки вчені NASA ґрунтують на аналізі метеоритів, що впали з Марса на Землю: їх мінеральному складі, пористості. вмісті радіоактивних частинок. Також вони порівняли інформацію з отриманими даними з супутників і марсоходів.

"Отримана загальна інформація була проаналізована за допомогою ШІ, побудована комп'ютерна модель взаємодії хімічних елементів, знайдених на Марсі. Виявилося, що за умови наявності води, радіоліз в надрах Марса міг би підтримувати мікробні спільноти протягом мільярдів років – аж до нинішнього часу" , – заявили планетологи.

Пошуковці з'ясували, що в одному кілограмі марсіанського ґрунту може жити до мільйона мікробів, так само як і на Землі. Наступне питання, на який хочуть відповісти вчені – чи є на Червоній планеті вода.