В Афганістані злетіли ціни на паранджу

З приходом руху Талібан до влади в Афганістані ціна на паранджу виросла в 10 разів. Жінки вирішили, що таліби змусять їх носити цей одяг, повідомляє Обозреватель.

Іранському агентству ISNA одна з афганських жінок розповіла, що їй довелося провести довгі години в черзі до банкомата, щоб зняти потрібні для покупки паранджі гроші. За словами мешканки Кабула, у неї є одна або дві паранджі на трьох жінок у сім'ї.

"Можливо, замість цього ми зшиємо з простирадла який-небудь хіджаб" , – додала вона.

Представник Талібану Сохейл Шахін оголосив, що рух зробить носіння хіджабу обов'язковим відповідно до ісламських законів, але мова не йде про паранджу.

Паранджа – це ісламський предмет одягу, що закриває все тіло, хіджаб – різновид головного убору, який покриває голову і плечі.