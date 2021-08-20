В "ДНР" прибуло 78 тонн гумдопомоги від ООН

В окуповану частину Донецької області доставили понад 70 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє РБК-Україна.

"19 серпня на окуповану РФ частину Донецької області України доставлено 77,5 тонни гуманітарного вантажу" , - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України..

10 вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали, меблі, медичні засоби, через КПВВ "Новотроїцьке".

Зазначається, що гуманітарний вантаж направляється для забезпечення запобігання поширенню пандемії COVID-19 та на задоволення потреб у гігієнічних засобах для багатодітних сімей, для дошкільних закладів та закладів середньої освіти, а також для задоволення мінімальних потреб населення у будівельних матеріалах.

Автор: Анна Полисученко