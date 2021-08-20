У столиці Сомалі п'ятеро людей загинули під час вибуху біля офісу розвідки

У столиці Сомалі, Могадішо, в четвер, 19 серпня, терорист-смертник підірвався біля будівлі штаб-квартири національної розвідки, повідомляє Кореспондент.

Як інформує радіостанція Shabelle Media Network, загинули щонайменше п'ять осіб, включаючи терориста.

Відзначається, що вибух стався в чайній, яка популярна серед військовослужбовців. Крім загиблих, 12 осіб отримали поранення.

Попередньо, терористична акція проведена бойовиками з угрупування "Аш-Шабаб".