Польща на кордоні з Білоруссю будує табори для біженців

У зв'язку з великим числом нелегально перетинають кордон Польщі з боку Білорусі мігрантів влада у Варшаві створила нові табори для прийому біженців, що будуть охоронятися, повідомляє Кореспондент.

Як заявив керівник служби прикордонної охорони Польщі, два таких заклади вже відкриті в населених пунктах Бяла Подляска і Червони-Бур на сході країни.

Ведеться пошук інших місць для створення ще декількох таборів для нелегальних мігрантів, зазначив він.

Напередодні міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про посилення прикордонної охорони за допомогою армії. До кордону з Білоруссю будуть спрямовані понад 900 військовослужбовців, заявив він.