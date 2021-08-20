Байден з дружиною зібралися вакцинуватися третьою дозою

Президент США Джо Байден і перша леді країни Джилл Байден планують наприкінці вересня втретє вакцинуватися від коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

"Ми отримаємо підсилювальні дози" , - сказав глава Білого дому в інтерв'ю телеканалу ABC News, оприлюдненому в четвер, 19 серпня.

При цьому Байден нагадав, що вони з дружиною зробили щеплення від COVID-інфекції ще в грудні минулого року, "і відтоді пройшло вже чимало часу".

Як зазначає телеканал, з 20 вересня влада США має намір пропонувати третю дозу для посилення захисту від вірусу тим американцям, які вакцинувалися серед перших на початку кампанії.

В органах охорони здоров'я країни захищають такий план Білого дому і стверджують, що США зможуть продовжувати ділитися вакцинами та прищеплювати американців, які досі не отримали жодної дози.

Медики в цьому питанні посилаються на наукові дані, згідно з якими третя (бустерна) доза вакцини необхідна в умовах поширення штаму Дельта та ослаблення імунітету з часом після першого курсу щеплень.