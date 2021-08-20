Байден та Макрон обговорили Афганістан

Президент США Джо Байден і лідер Франції Еммануель Макрон обговорили телефоном ситуацію в Афганістані, в тому числі процес евакуації людей країн з аеропорту Кабула, повідомляє Лента.Ру.

"Вони підкреслили важливість продовження тісної координації серед союзників і демократичних партнерів по Афганістану, в тому числі <...> з питань гуманітарної допомоги та підтримки біженців" , - йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

Президенти також привітали плани проведення на наступному тижні віртуального саміту Групи семи щодо Афганістану.