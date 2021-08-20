На Хмельниччині жителі хотіли знести вежу мобільного зв'язку

У Хмельницькій області жителі села Петрашівка хотіли повалити вежу мобільного зв'язку, встановлену на даху місцевого магазину, проте поліції вдалося запобігти цьому, повідомляє Ліга.net.

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За даними пресслужби обласного главку на акцію протесту зібралися близько п'ятдесяти активних жителів села, які висловлювали невдоволення установкою на даху місцевого магазину спеціалізованого обладнання для забезпечення стільникового зв'язку і були налаштовані зняти його самостійно. Що саме не влаштовує людей, невідомо.

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В результаті тривалих переговорів, які вела між обома сторонами інциденту група превентивної комунікації, вдалося запобігти порушенню громадського порядку і досягти взаєморозуміння.

Конфлікт було врегульовано мирним шляхом і надалі сторони зобов'язалися знайти компромісне рішення, повідомили в поліції.