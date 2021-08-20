Серед тих, хто зірвався з літака в Кабулі виявився 19-річний футболіст

Одним з тих хто розбився внаслідок падіння з літака в аеропорту Кабула був 19-річний Закі Анварі, який грав за молодіжну збірну Афганістану з футболу, повідомляє Ліга.net.

Про це інформує BBC з посиланням на афганську владу. У повідомленнях місцевих ЗМІ говорилося, що принаймні двоє людей розбилися на смерть після зльоту американського літака - вони імовірно спробували летіти зовні літака після того, як не змогли потрапити всередину.

ВВС США повідомили, що людські останки були виявлені в шасі літака після його прибуття в Катар.

BBC пише, що Головне управління фізичного виховання та спорту Афганістану у своїй заяві в Facebook вшанувало пам'ять Закі Анварі. Однак на цей час сторінка управління в соцмережі недоступна.