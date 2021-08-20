Укроборонпром підтвердив участь "Мрії" на параді

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", спроєктований і побудований на ДП "Антонов" і входить до складу Укроборонпрому, візьме участь у військовому параді до Дня Незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мрія" пролетить над Хрещатиком і буде замикати повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників і військово-транспортних судів: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл -76 і Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П" , - йдеться в повідомленні пресслужби державного концерну "Укроборонпром".

Відзначається, що літак створювався для перевезення корабля багаторазового використання "Буран" і частин ракети-носія "Енергія". Також передбачалося, що Ан-225 будуть використовувати і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим щаблем, а другим ступенем - невеликий космічний "човник" з паливним баком." 22 березня 1989

"Мрія "з вантажем 156,3 тонни піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів у швидкості, висоті польоту і вантажності. Вже 11 вересня 2001 "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, літак Ан-225 вже взяв участь в першій репетиції військового параду, яка відбулася 18 серпня.