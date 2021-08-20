Курс валют НБУ на 20 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 19 августа, вырос на 1 коп до 26.65 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 7 коп до 31.17 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 2 коп до 3.60 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.45 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 29.06 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 6.80 за 1 польский злотый.