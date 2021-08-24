Місячний календар на вересень 2021: сприятливі і несприятливі дні

Люди здавна вірили, що небесне світило і його положення на небі впливає на все живе. Астрологи вважають, що найбільш напружений час - це молодик, з якого починається календар, повний місяць, перша і остання чверть. Люди чутливі і схильні до впливу Місяця стають надмірно емоційними, дратівливими, страждають перепадами настрою, повідомляє УНИАН.

Саме тому медіуми рекомендують будь-які починання планувати на період зростаючого місяця, а на спадаючий закінчувати їх. Раніше ми пропонували місячний календар на серпень 2021, щоб ви могли правильно спланувати свої справи.

Докладний місячний календар на вересень 2021 року - які дати найбільш вдалі

Для того, щоб астрологи назвали день сприятливим, Місяць повинен знаходитися по відношенню до Сонця так, щоб можна було побудувати кут в 60 або 120 градусів.

У вересні вдалими датами будуть 5, 8, 11, 12, 17, 21 і 29 число.

Сприятливі дні вересня 2021:

Для видалення зубів: 22, 23, 24

Для лікування зубів: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - спадний місяць

Для весілля і вінчання: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20

Для відпочинку і подорожей: з 8 по 20 вересня.

Для того, щоб зачати дитину: 1, 2, 3, 5, 6, 13, 29, 30.

Процедури краси теж бажано робити, орієнтуючись на Місяць:

Манікюр і педикюр: 4, 8, 15 вересня.

Епіляція і депіляція: 5, 7, 21, 23, 25, 27

Масаж і антицелюлітні процедури: 1-4, 8-11, 13, 14, 17-22, 24, 27, 29

Стрижка і фарбування волосся: 3, 4, 6, 10, 17, 18, 24, 27

Нейтральні дні вересня 2021: 1, 2, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 30.

Несприятливі дні вересня 2021: 3, 6, 9, 14, 20.

Вплив Місяця у вересні 2021 - докладніше про фази

Молодик - 7 вересня 03 години 59 хвилин.

Повний місяць - 21 вересня о 02 годині 55 хвилин.

Зростаючий Місяць - з 8 по 12 і з 14 по 20 вересня.

Спадний Місяць - з 1 по 6 і з 22 по 30 вересня.