Путін відмовив Байдену в розміщенні баз в Центральній Азії

Джо Байденом у червні виступив проти ідеї розміщення в Центральній Азії американських військових баз, які б стали плацдармом для спостереження за ситуацією в Афганістані, повідомляє Новое время.

Журналісти The Wall Street Journal відзначають, що Байден хотів розмістити військові бази в одній із країн, які межують з Афганістаном і не мають виходу до моря. Передбачалося, що на базах розмістять безпілотні літальні апарати.

За даними журналістів, для військових баз розглядалися такі країни як Узбекистан, Киргизія або Таджикистан. Замість цього, для безпілотників США будуть використовувати базу в Катарі. Разом з тим, безпілотники будуть витрачати 60% заряду, щоб долетіти до Афганістану та назад.

Під час зустрічі з Джо Байденом в червні, Володимир Путін, зокрема, зазначив, що проти американських військових баз у Центрально Азії також виступить Китай. Наразі подальші переговори ускладнює ескалація ситуації в Афганістані.