Мінсоцполітики ініціює зміни в правила вступу до спадку

Правила вступу до спадку для українців незабаром може змінитися. З відповідною ініціативою виступили в Мінсоцполітики, повідомляє UBR.

У відомстві запропонували розробити механізм компенсації коштів, які держава витратила на утримання літніх громадян в органах опіки. Після смерті останніх казенні витрати, за задумом чиновників, повинні повертати спадкоємці. Документ викликав неоднозначну реакцію в юридичному середовищі.

Хто повинен платити за утримання людей похилого віку

Юристи розкритикували спробу Мінсоцполітики внести зміни до Цивільного кодексу в питанні спадщини. Зокрема, покласти на спадкоємців зобов'язання з відшкодування державі коштів, які то витратило на утримання літніх родичів в органах опіки.

"Такі пропозиції фактично порушують Конституцію України. Тобто, встановлюють заздалегідь провину осіб і фактично намагаються зняти відповідальність держави за виконання тих зобов'язань, які вона повинна виконувати", - зазначив адвокат, старший партнер АК "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

На думку експертів, держава не повинна вкладати "свій інтерес на майно померлого, наскільки б поганою не була економічна ситуація в країні".

"По суті, відсторонення через пропущення строків спадкоємця від майна померлого передає державі опцію взяти це майно собі на баланс", - розповів партнер ЮК ExpatPro Платон Даниленко.

На його думку, механізм компенсації за рахунок майна померлого витрат держави на його утримання не повинен автоматично обмежувати права спадкоємців, зменшуючи такою компенсацією розмір спадщини.

"Якщо держава вважає, що має право забрати своє, то нехай в загальному порядку звертається до спадкоємців, як це передбачає Цивільний кодекс (в межах тих же шести місяців). І отримувати компенсацію (якщо має право) держава повинна в загальному порядку як кредитор за рахунок майна після розподілу, але ніяк не позачергово", - переконаний Платон Даниленко.

Потрібна дуже поважна причина для пропущення строків

Юристи нагадують, що термін вступу в спадщину, у разі смерті близького родича, згідно із законом складає шість місяців.

"За цей час спадкоємець повинен звернутися до нотаріуса - або відмовитися від спадщини, або із заявою прийняти спадщину", - пояснив Ростислав Кравець.

Він зазначив, що ті, хто проживав разом - зареєстровані за однією адресою - автоматично набувають у спадок.

Є і зворотна ситуація, якщо хтось не бажає прийняти спадщину - протягом півроку потрібно піти до нотаріуса і написати відповідну заяву про відмову.

На жаль, сьогодні судова практика діє так, що відновити термін вступу в спадщину вкрай складно.

"Потрібні деякі поважні причини. Навіть відсутність в країні або проживання за кордоном більшість суддів не визнають такою", - поскаржився старший партнер АК "Кравець і партнери".

Щоб не пропустити термін, тим більше під час карантину, бажано відразу звертатися до нотаріуса в разі виникнення справи про спадщину.

"Подати відповідний лист до нотаріальної контори із заявою про те, що ви плануєте взяти цю спадщину. А в подальшому вже надати всі документи", - порадив він.

У пандемію отримати спадок стало важче

Навіть без законодавчих новацій українці вже стикаються з труднощами в питанні успадкування.

За спостереженнями юристів, останні п'ять-шість років судова практика змінилася в гіршу сторону по відношенню до осіб, що вступають у спадок.

"Не розумію, з чим це пов'язано - зі спробами держави собі забрати це майно?" , - висловив здивування Ростислав Кравець.

Він заявив, що вважає "цілком поважною" таку причину, як відсутність людини в країні при виникненні справи про спадщину.

"Потрібно більш лояльно ставитися до осіб, які пропустили строк, у разі, якщо вона дійсно перебувала за кордоном", - зазначив адвокат.

Якщо минув термін - є варіанти

На думку адвоката Gracers Law Firm Людмили Куси, законодавчо встановлений шестимісячний строк для подачі заяви на спадкування є достатнім. Навіть незважаючи на те, що зараз в Україні встановлені певні обмеження, пов'язані з пандемією.

Адже спадкоємець не зобов'язаний особисто приїжджати до нотаріуса для того, щоб заявити про свої права на спадкування. Достатньо направити таку заяву рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення.

"Саме вихідна дата на конверті буде вважатися датою подання заяви про вступ на спадкування та/або відмови від спадкування", - підкреслила вона.

Адвокат Gracers Law Firm зазначила, що держоргани в період пандемії продовжують працювати. І хоч встановлені певні обмеження, проте вони не звужують дії особи для реалізації своїх спадкових прав.

"У будь-якому випадку, спадкоємець може звернутися до суду з метою захисту своїх порушених прав", - заявила Куса.

Оголошений в Україні карантин безпосередньо вплинув на строки звернення за отриманням і наданням адміністративних та інших послуг, визначених законом, зазначає нам керуючий партнер АО "Лещенко, Дорошенко і партнери" Олександр Лещенко.

Він послався на норми закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Проте, зазначив юрист, ці норми не поширюються на вчинення нотаріальних дій.

По-друге, не були внесені відповідні зміни до Цивільного кодексу.

"Однак продовжити терміни прийняття спадщини можна в судовому порядку за наявності поважних причин", - підкреслив Олександр Лещенко.

Так, згідно з ч.3 ст.1272 Цивільного кодексу, за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий час, достатній для подання ним відповідної заяви.