В майбутньому чистої економіки засумнівалися

Ціни на австралійське енергетичне вугілля в порту Ньюкасл - бенчмарк для азіатського ринку - за останній рік злетіли на 106 відсотків і досягли 166 доларів за тонну. Настільки різке зростання цін на один з найменш популярних в світі товарів пов'язаний з попитом на електроенергію, проблемами з інфраструктурою і стрибком світових цін на газ, повідомляє "Лента.ру".

Несподівана затребуваність енергетичного вугілля, який спалюють для вироблення електроенергії, ставить під питання так званий «енергетичний перехід» і змушує засумніватися в успіху «чистої» економіки. Вугілля є найбільш вуглецеємним викопним паливом з точки зору викидів, і, отже, при переході на поновлювані альтернативи його необхідно замінити в першу чергу.

Поки політики і керівники підприємств постійно заявляють про необхідність боротися з глобальним потеплінням, багато як і раніше покладаються на викопне паливо, щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію. При цьому на початку серпня світові вчені-кліматологи виступили з найсуворішим попередженням про швидкість і масштаби кліматичної кризи. У своєму звіті міжурядова група експертів зазначила, що ключова температурна межа в 1,5 градуса Цельсія в порівнянні з доіндустріальним рівнем може бути порушена всього за десять років, якщо не скоротити викиди парникових газів негайно. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав ці висновки «червоним кодом для людства» і заявив, що доповідь «повинна стати похоронним дзвоном для вугілля і викопного палива, перш ніж вони зруйнують нашу планету».