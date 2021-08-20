Соціологи з'ясували головні бажання українців

Більшість громадян України мріють про хороше здоров'я, підвищення зарплат і пенсій, а також про продовження роду. Такі дані оприлюднила у четвер, 19 серпня, соціологічна група Рейтинг, повідомляє Кореспондент.

Згідно з опитуванням, мати хороше здоров'я мріють 58% українців, отримувати великі зарплати і пенсії - 41%, мати дітей і онуків - 40% наших громадян. Близько 16-17% опитаних мріють про великий будинок та подорожі. Цей пункт важливий в основному жінкам у віці до 40 років.

Серед учасників дослідження 14% мріють про щасливе кохання. При цьому більшість з них чоловіки. Так, у віці 25-40 років з жінок тільки 14% мріють про кохання, а серед чоловіків таких 22-24%. Крім того, після 60 років 10% чоловіків і раніше сподіваються закохатися, тоді як жінки в такому віці вже цього не чекають.

Про кар'єру мріють 10% українців. В основному (45%) це жінки 16-24 років. У 25-30 років їх вже 21%, бо з'являється ще мрія про дітей і сім'ю. Чоловіки у 16-24 років більше орієнтовані на власну справу (38%), ніж на кар'єру.

В рамках дослідження, яке проводилося з 20 липня по 9 серпня, було опитано 20 тисяч осіб у віці від 16 років у всіх регіонах України, крім тимчасово непідконтрольних територій Донбасу та анексованого Криму.