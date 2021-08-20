Оголошено претендентів на звання кращого тренера сезону від УЄФА

УЄФА оголосив трійку претендентів на звання кращого тренера сезону 2020/2021. Досить прогнозовано в неї увійшли Пеп Гвардіола, Роберто Манчіні і Томас Тухель, повідомляє 24 Канал.

Володарі нагород найкращому футболістові і футболістці, а також індивідуальних нагород по позиціях в Лізі чемпіонів будуть названі в той же день - 26 серпня.

Досягнення тренерів в сезоні

Пеп Гвардіола вперше в історії клубу вивів Манчестер Сіті в фінал Ліги чемпіонів, також його команда завоювала чемпіонство в АПЛ і Кубок Ліги.

Роберто Манчіні зі збірною Італії дістався до фіналу Євро-2020, де зумів обіграти самих англійців. Цей матч став 34 поспіль без поразок для команди фахівця.

Томас Тухель вдруге поспіль досяг фіналу Ліги чемпіонів, причому вдруге він це зробив з іншою командою - Челсі. Німець переміг в ключовому протистоянні Хосепа Гвардіолу і його Манчестер Сіті, а також завоював Суперкубок УЄФА, здолавши Вільярреал.