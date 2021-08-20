Всесвітній день ліні: історія свята й поради

Своїм корінням історія свята сягає в Колумбію - там його почали відзначати в 1984 році. Спочатку цій події приділяли тільки один день, з 1989 року термін збільшили до восьми. У 2012-му році ідею підхопили й інші країни. В рамках святкування Всесвітнього дня ліні влаштовують цілі фестивалі, змагання та конкурси. Мета свята - нагадати людям, що лінуватися можна, якщо обережно. Помірна лінь допомагає боротися з втомою і уникати вигорання, повідомляє УНІАН.

Як відзначають День ліні

Незважаючи на те, що найбільш ледачою державою у світі вважається Індонезія, наймасштабніше відзначають свято на батьківщині - в Колумбії. Жителі міст виносять на вулицю ліжка і гамаки, переодягаються в піжами і демонстративно нічого не роблять.

У Чорногорії, наприклад, проводять незвичайні змагання - учасники лежать на диванах і той, хто найдовше зможе це робити - переміг.

Коли Всесвітній день відпочинку і як його можна відсвяткувати

Якщо ви хочете приєднатися до нестандартного торжества, тримайте чек-лист на 20 серпня:

Візьміть вихідний.

Робота не вовк, а себе потрібно любити. Дозвольте собі виспатися, вдосталь поніжитися в ліжку і нікуди з ранку не бігти - так у вас вийде без докорів сумління відпочити і набратися сил.

Смачно поїжте.

Через щільний робочий графік і тонни повсякденних обов'язків не кожен з нас правильно і повноцінно харчується. Звичайно, ви можете знати швидкі і смачні рецепти сніданків, але ми все одно вважаємо, що один день в році можна влаштувати собі багаторазове "свято живота".

Вимкніть звук на телефоні і не відкривайте месенджери.

Комунікація в XXI столітті - невід'ємна частина нашого життя, але дуже втомлива. Особисті межі стираються, відповідальність зростає. Всесвітній день ліні - відмінний привід, щоб присвятити час собі, а не іншим людям.

Як побороти лінь - поради для тих, хто втомився нічого не робити

Поради для тих, хто не хоче лінуватися / pixabay.com

Спеціалісти вважають, що лінь - це захисна функція організму, яка допомагає людині уникнути депресії. Але це тільки в тому випадку, якщо ви лінуєтеся дозовано, а не постійно.

Психолог Оксана Лужецька каже:

"Лінь - це відсутність мотивації, енергії щось робити. Кожна емоція, кожен стан нашого організму має певну цінність. Перевага лінощів - це час на відпочинок, мінус - робота стоїть на місці. Що ж робити з лінню? По-перше, розібратися з причинами. Втомилися? Логічно - відпочити. Немає мотивації? Розібратися чому: хтось вас демотивував чи ви самі не хочете цим займатися"

Вона стверджує, що причинами лінощів можуть бути незначні або надто важкі задачі. Можливо, у вас незадоволені фізіологічні потреби такі як поїсти, поспати, вам холодно, жарко чи ви хворієте.

Психолог вважає, що інколи треба дати собі час на лінь, полінуватися. Але треба поставити, наприклад, будильник чи нагадування, коли ви повернетеся до роботи. Ви маєте самі визначити, скільки часу можуть тривати ваші лінощі: день, два чи декілька годин.

Також вона рекомендує кожному правильно планувати свій день, де мають бути й активність, і відпочинок, і зміна виду дільності.

Оксана Лужецька підсумовує:

"Що робити із лінощами кожен має визначити сам для себе, а саме – розуміти себе, розуміти, який тип діяльності, яка швидкість для кожного підходить. Хтось може бути, як леопард: спати, відпочивати, а потім швидко щось зробити. А комусь потрібно зберігати темп, як, наприклад, черепаха: постійно бути у русі, хоч і повільно"

Помітили, що лінуєтеся частіше, ніж працюєте? Спробуйте змінити свій графік:

висипайтеся, щоб цілий день відчувати себе бадьорим і, ледь відкривши очі, не мріяти про тепле ліжечко;

складіть план дій і строго його дотримуйтеся, не дозволяючи собі відкладати справи "на потім";

придумайте заохочення за кожне виконане завдання - так буде простіше рухатися далі;

складні і енерговитратні процеси вирішуйте в першу чергу, поки у вас є сили і натхнення;

виробіть звичку - перетворіть необхідні дії в систему, щоб організму було простіше перебудуватися на новий лад.

У будь-якому випадку, ви повинні розуміти, що безцільно валятися на дивані, вивчаючи візерунки на шпалерах - це нормально. Людина - істота жива і безперервне розумове або фізичне навантаження, неправильне харчування і відсутність відпочинку негативно позначаться на стані здоров'я. Тому ідеальний варіант - це знайти баланс між роботою і відпочинком.