Президент не вважає корупцію причиною для відмови Україні у вступі в НАТО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що високий рівень корупції не може бути основним у контексті вирішення питання щодо вступу України в НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звинувачувати Україну в корупції легко. Але будемо чесними: жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів. Але за останні кілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі," - заявив президент.

Глава держави наголосив, що в Україні є низка незалежних антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро або Вищий антикорупційний суд.

"Україна має статус майже члена ЄС і майже члена НАТО. Країна вже живе за європейськими стандартами. А військові командні центри відповідають вимогам НАТО", - зазначив він.

Зеленський вважає, що відсутність запрошення в НАТО розчаровує і надсилає негативний сигнал іншим країнам-кандидатам.