Грози та шквали: в яких регіонах оголошено штормове попередження

Грози та шквали: в яких регіонах оголошено штормове попередження

В Україні сьогодні погіршиться погода в південно-східній частині країни. Синоптики оголосили штормове попередження, повідомляє РБК-Украина.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Сьогодні у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

    На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі та грози будуть у Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Дніпровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму.

    Анастасія Рокитна

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