Грози та шквали: в яких регіонах оголошено штормове попередження
В Україні сьогодні погіршиться погода в південно-східній частині країни. Синоптики оголосили штормове попередження, повідомляє РБК-Украина.
Сьогодні у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі та грози будуть у Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Дніпровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму.
Анастасія Рокитна