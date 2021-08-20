Грози та шквали: в яких регіонах оголошено штормове попередження

В Україні сьогодні погіршиться погода в південно-східній частині країни. Синоптики оголосили штормове попередження, повідомляє РБК-Украина.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

Сьогодні у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі та грози будуть у Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Дніпровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму.

Анастасія Рокитна