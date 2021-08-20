Гороскоп на 20 серпня: що чекає всіх знаків Зодіаку

У п'ятницю, 20 серпня, у життя Козерогів може увірватися щось нове й незвичайне і життя заграє новими фарбами, Тельці й Терези отримають додаткові гроші, а Овнам захочеться всього і відразу – подорожувати, закохатися і починати нові проєкти, повідомляє Обозреватель.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала гороскоп для всіх знаків зодіаку на 20 серпня.

Овен

Здається, ви вже відпочили, бо прокидається якась шалена пристрасть до життя, хочеться всього і одразу – і у мандри десь вирушити, щоб світом наповнитися, і закохатися до нестями, і усю роботу переробити, і нові проекти започаткувати.

Телець

Невідомо звідки приходять чудові фінансові можливості, які можуть закрити всі ваші борги, та ще й дозволити вам придбати щось значне типу нерухомості. Тому уважно прислухайтеся до будь-якої інформації та аналізуйте пропозиції, що надходять.

Близнюки

Тривають різні робочі моменти, ви спокійно працюєте цілий день, заробляєте гроші, а от вечір залиште на різні розваги та романтичні пригоди, оскільки до вас можуть надійти пропозиції цікаво провести початок довгих вихідних.

Рак

Родина чи найближче оточення може вам підкинути пару свіжих ідей. Втім, може бути зовсім не словесна підказка. Просто ви поспілкуєтесь із домашніми чи приятелями і раптом вас осяйне чудова думка, яка може втілитися у досить вдалий проект.

Лев

Ви зараз все ж більше відпочиваєте, аніж напружуєтесь. Чи то так склалося історично, чи ви змогли так організувати свою діяльність, що вся робота виконується, і ви при цьому не почуваєтесь втомленими чи виснаженими.

Діва

Рішучість та наполегливість творять дива. Ви у цьому, щоправда, переконаєтеся поки на чужому прикладі, але побачивши як справно у когось виходить досягати цілей, настільки захопитесь, що захочете і саму втілити подібну стратегію.

Терези

Потроху зростає ваш добробут, засіки наповнюються різним добром, а погріб – консервацією, збільшуються і ті грошові надходження, що ви отримуєте. Словом, сьогодні буде десь усвідомлення, що ви досить таки непогано живете.

Скорпіон

На вас очікують перемоги, причому, як у виробничій сфері, так і у коханні. Просто ви змогли так себе зарекомендувати, що до вас хиляться люди, вами захоплюються і можуть навіть переслідувати. Зрештою, ви сьогодні у будь-якій ситуації почуваєтесь переможцем.

Стрілець

От би завжди так – ви сидите і нічого не робите, може навіть перебуваєте десь на відпочинку, а між тим кошти на ваш рахунок потроху капають. І ви цьому дуже раді, бо гроші ніколи не будуть зайвими. Тим більше, на відпочинку, де завжди стільки спокус.

Козеріг

У ваше життя вривається щось нове, яскраве, незвичне, і у вас прокидається інтерес досліджувати ці цікаві явища, і ви справді ніби пробуджуєтесь для нового – з'являється чимало сил та завзяття на те, щоб опанувати нові знання.

Водолій

Виявляється, що це саме ви сьогодні – найрозумніший, і вам більше за усіх треба. Принаймні саме це спадатиме на думку оточуючих, коли ви піднімаєте дуже гострі питання і відстоюєте інтереси, як свої, так і ваших близьких.

Риби

Настрій буде спокійний та помірний, бо і день такий врівноважений, без особливих подій, сплесків та падінь. Але ви будете сповнені любов'ю та вдячністю за те, що такі дні теж трапляються, і саме вони – основа нашого буття.