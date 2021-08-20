У столиці знесли історичну садибу

Минулої ночі у Києві будівельна техніка знищила історичну садибу Барбана кінця ХІХ століття, розташовану неподалік Львівської площі на вул. Обсерваторній﻿. Про це заявив один із активістів Олег Симороз у своєму Facebook, повідомляє Деловая столица.

"Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6. Забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття" , – написав він.

У свою чергу, у КМДА заявили, що адміністрація "розбирається в документах".

Садиба Барбана (титулярного радника) була зведена наприкінці позаминулого століття. Це одноповерховий будинок, прикрашений неокласичним оздобленням.

За даними громадської організації "Мапа реновації", що у 2015 році Науково-дослідний інститут памʼяткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.