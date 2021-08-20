Як реагувати, якщо дитині нудно - порада лікаря Комаровського

Сучасні діти нудьгують частіше, і іноді дійсно потрібно відкласти справи і допомогти. Євген Комаровський розповів, як навчити дитину себе зайняти і не тільки, повідомляє Сегодня.

Коли син або дочка вимагають приділити їм увагу негайно і кажуть, що їм нудно – це не завжди насправді так.

Чи варто скоріше розважати дитину, якщо їй нудно?

Іноді дитині дуже корисно понудьгувати, це допоможе їй "включити" кмітливість. А також навчить малюка вмінню зайняти самого себе. Не завжди варто на перший поклик дитини бігти і швидше шукати, чим його зайняти або розважити.

Так, якщо через 20 хвилин вся сім'я збирається обідати, ви зайняті приготуванням і сервуванням столу – то дитина цілком може почекати, а ще краще – допомогти. Якщо малюкові нудно, поки ви одягаєтеся для спільної прогулянки – то не поспішайте вмикати йому мультики. Нехай подумає, якими підручними предметами можна пограти і розважити себе.

Якщо ви постійно намагаєтеся не дати дитині нудьгувати, щоб вона не вередувала – то тим самим позбавляєте її важливої навички: вміти себе зайняти в очікуванні когось або чогось. І не завжди велика кількість іграшок, мультфільмів і гаджетів дитині в плюс.

А які іграшки для дитини краще вибирати?

Розвинути логіку, креативність малюкові допоможуть багатофункціональні іграшки, до яких потрібен творчий підхід і винахідливість. Чим більше дитина дивиться мультики або грає з гаджетами (комп'ютером, телефоном), то тим менше вона сприймає реальний світ. Але іноді у дітей час навіть за найцікавішими творчими іграми тягнеться довго.

Як допомогти дитині, якщо їй дійсно нудно?

Приділіть дитині кілька хвилин, подумайте разом, у що вона б пограла з користю і задоволенням, а не поспішайте включити черговий мультик або дати смартфон в руки.

Можна побудувати будиночок з ковдр і стільців або намалювати і вирізати паперову ляльку – головне підказати, навчити, допомогти і вчасно відійти в сторону. А далі дитина впорається сама.