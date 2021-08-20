У Китаї дозволять заводити до трьох дітей

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент) Китаю дозволив громадянам заводити до трьох дітей. Постанову винесли в рамках прийнятої в п'ятницю, 20 серпня, поправки до Закону про населення і плануванні народжуваності, повідомляє Лента.Ру.

Відповідно до нової редакції закону, держава має намір пропагувати серед населення одруження і народження дітей у молодому віці.

Крім того, держава введе фінансові, податкові, страхові, освітні та житлові пільги для молодих сімей з дітьми та знизить витрати батьків на народження і виховання молодого покоління - в тому числі, на освітні послуги.

Місцеву владу і роботодавців будуть заохочувати за надання додаткової відпустки працівникам, які виховують малолітніх дітей. У планах китайського уряду - розглянути питання про надання пільгового житла молодим сім'ям та податкового вирахування за витрати на утримання дітей до трьох років.