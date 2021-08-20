Опубліковано список країн з найкращими програмами громадянства за інвестиції
Домініка, Сент-Кітс і Невіс, а також Гренада - лідери рейтингу країн з кращими програмами отримання громадянства в обмін на інвестиції. У 2021 році дві країни розділили між собою перше місце. Всього до переліку потрапили 14 країн, повідомляє UBR.
Відносно непогані позиції займають країни Карибського басейну: Сент-Люсія і Антигуа і Барбуда. У топ потрапили Австрія, Болгарія, Камбоджа, Йорданія, Мальта, Чорногорія і Туреччина.
Кіпр - аутсайдер, вибув з рейтингу, тому що закрив програму "золотих паспортів" через претензії ЄС і розслідування про зловживання.
Мінімальний інвестиційний внесок для отримання громадянства:
- Сент-Люсія і Домініка - $100 тис .;
- Антигуа і Барбуда і Вануату - $130 тис .;
- Гренада, Сент-Кітс і Невіс - $150 тис. (наприклад, громадянство другої є у засновника месенджера Telegram Павла Дурова);
- Єгипет - $250 тис.
Експерти для складання списку використовували такі критерії:
- свобода пересування;
- рівень життя;
- мінімальні інвестиційні витрати;
- обов'язковий в'їзд або проживання на території країни;
- терміни отримання громадянства;
- простота обробки заяви;
- перевірка на благонадійність;
- опції для сім'ї;
- гарантія громадянства.
"Путівник по світовому громадянству: рейтинг CBI Index-2021" щорічно випускає журнал Professional Wealth Management (PWM) від групи видань Financial Times.