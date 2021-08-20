Опубліковано список країн з найкращими програмами громадянства за інвестиції

Опубліковано список країн з найкращими програмами громадянства за інвестиції
Фото: Pixabay

Домініка, Сент-Кітс і Невіс, а також Гренада - лідери рейтингу країн з кращими програмами отримання громадянства в обмін на інвестиції. У 2021 році дві країни розділили між собою перше місце. Всього до переліку потрапили 14 країн, повідомляє UBR.

Відносно непогані позиції займають країни Карибського басейну: Сент-Люсія і Антигуа і Барбуда. У топ потрапили Австрія, Болгарія, Камбоджа, Йорданія, Мальта, Чорногорія і Туреччина.

Кіпр - аутсайдер, вибув з рейтингу, тому що закрив програму "золотих паспортів" через претензії ЄС і розслідування про зловживання.

Мінімальний інвестиційний внесок для отримання громадянства:

  • Сент-Люсія і Домініка - $100 тис .;
  • Антигуа і Барбуда і Вануату - $130 тис .;
  • Гренада, Сент-Кітс і Невіс - $150 тис. (наприклад, громадянство другої є у засновника месенджера Telegram Павла Дурова);
  • Єгипет - $250 тис.

Експерти для складання списку використовували такі критерії:

  • свобода пересування;
  • рівень життя;
  • мінімальні інвестиційні витрати;
  • обов'язковий в'їзд або проживання на території країни;
  • терміни отримання громадянства;
  • простота обробки заяви;
  • перевірка на благонадійність;
  • опції для сім'ї;
  • гарантія громадянства.

"Путівник по світовому громадянству: рейтинг CBI Index-2021" щорічно випускає журнал Professional Wealth Management (PWM) від групи видань Financial Times.

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