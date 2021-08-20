В ОП озвучили очікування від зустрічі Меркель та Зеленського
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть зустріч 22 серпня у Києві. В Офісі президента озвучили очікування від цих переговорів, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за "Північний потік-2".
"Як тільки росіяни прибирають з дошки такий істотний актив, як наша ГТС, то ціна вторгнення для них істотно зменшується. І компенсувати це, умовно кажучи, тим, що ми вам протягом трьох років будемо платити по 500 мільйонів - це так не працює, це тоді не система стримувань і противаг", - сказав Подоляк.
Україна буде ставити питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність.
Наприклад, про багатомільярдні, розраховані років на десять і більше, інвестиції у відновлювані джерела енергії, з активною участю європейських і зокрема німецьких компаній, повідомив Подоляк.
Автор: Мілан Лєліч