В ОП озвучили очікування від зустрічі Меркель та Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть зустріч 22 серпня у Києві. В Офісі президента озвучили очікування від цих переговорів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за "Північний потік-2".

"Як тільки росіяни прибирають з дошки такий істотний актив, як наша ГТС, то ціна вторгнення для них істотно зменшується. І компенсувати це, умовно кажучи, тим, що ми вам протягом трьох років будемо платити по 500 мільйонів - це так не працює, це тоді не система стримувань і противаг" , - сказав Подоляк.

Україна буде ставити питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність.

Наприклад, про багатомільярдні, розраховані років на десять і більше, інвестиції у відновлювані джерела енергії, з активною участю європейських і зокрема німецьких компаній, повідомив Подоляк.

Автор: Мілан Лєліч