Центр Києва перекриють: карта вулиць
У Києві 20 серпня запланована ще одна репетиція військового параду до Дня Незалежності. У зв'язку з чим в місті плануються масштабні перекриття руху, повідомляє РБК-Украина.
З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:
- вул. Академіка Туполєва;
- просп. Перемоги;
- Маршала Рибалка;
- вул. В’ячеслава Чорновола;
- вул. Старовокзальній;
- вул. Жилянській;
- вул. Антоновича.
З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:
- вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик);
- вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності);
- вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.);
- Петрівській Алеї;
- Парковій дорозі;
- Володимирському узвозі;
- Боричевому узвозі;
- вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
- Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).
З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:
- вул. Нижній Вал;
- вул. Глибочицькій;
- Глибочицькому проїзді;
- вул. В’ячеслава Чорновола;
- просп. Перемоги;
- вул. Старовокзальній;
- вул. Жилянській;
- вул. Антоновича.
Анастасія Рокитна