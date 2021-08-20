Центр Києва перекриють: карта вулиць

У Києві 20 серпня запланована ще одна репетиція військового параду до Дня Незалежності. У зв'язку з чим в місті плануються масштабні перекриття руху, повідомляє РБК-Украина.

Центр Києва перекриють через репетицію параду: карта

З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:

  • вул. Академіка Туполєва;
  • просп. Перемоги;
  • Маршала Рибалка;
  • вул. В’ячеслава Чорновола;
  • вул. Старовокзальній;
  • вул. Жилянській;
  • вул. Антоновича.

З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:

  • вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик);
  • вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності);
  • вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.);
  • Петрівській Алеї;
  • Парковій дорозі;
  • Володимирському узвозі;
  • Боричевому узвозі;
  • вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
  • Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

  • вул. Нижній Вал;
  • вул. Глибочицькій;
  • Глибочицькому проїзді;
  • вул. В’ячеслава Чорновола;
  • просп. Перемоги;
  • вул. Старовокзальній;
  • вул. Жилянській;
  • вул. Антоновича.

Анастасія Рокитна

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics