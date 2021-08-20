Центр Києва перекриють: карта вулиць

У Києві 20 серпня запланована ще одна репетиція військового параду до Дня Незалежності. У зв'язку з чим в місті плануються масштабні перекриття руху, повідомляє РБК-Украина.

З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:

вул. Академіка Туполєва;

просп. Перемоги;

Маршала Рибалка;

вул. В’ячеслава Чорновола;

вул. Старовокзальній;

вул. Жилянській;

вул. Антоновича.

З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:

вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик);

вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності);

вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.);

Петрівській Алеї;

Парковій дорозі;

Володимирському узвозі;

Боричевому узвозі;

вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),

Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

вул. Нижній Вал;

вул. Глибочицькій;

Глибочицькому проїзді;

вул. В’ячеслава Чорновола;

просп. Перемоги;

вул. Старовокзальній;

вул. Жилянській;

вул. Антоновича.

Анастасія Рокитна