Що таке маятник Фуко і при чому тут рух Землі в космосі

Нам, жителям Землі, досить непросто побачити або зрозуміти, як рухається наша планета протягом доби. Допоможе в цьому просте, але геніальне пристрій - маятник Фуко, повідомляє 24 Канал.

Як пояснити далеким від космічних матерій, але допитливим дорослим і дітям, як працює маятник Фуко? Розповідаємо про це на Men 24 . Маленький спойлер: знадобляться для цього одна тарілка, три вилки, сіль і ще кілька звичних на кухні предметів.

Маятник Фуко: на пальцях про складне

Пристрій створив французький фізик і астроном Жан Фуко в XIX столітті. Як пишуть в енциклопедії Britannica:

Його автентичне пристрій довжиною 67 метрів складалося з металевого дроту з підвішеним вантажем.

Маятник запускали, і він спокійно коливався - але з часом, о диво, площина його коливань змінювалася!

І не як-небудь, а завжди однаково - в протилежну сторону до напрямку обертання Землі.

Впливало на швидкість змін тільки географічне положення маятника щодо екватора (широта).

Здавалося б, виникає резонне питання: "І що?" А то, що рух маятника Фуко наочно показує, як обертається Земля навколо осі в космосі протягом доби!

Космос на кухні

Цікаво, що модель маятника Фуко можна побудувати буквально у себе на кухні. Хороший варіант запропонували в Men'sHealth.