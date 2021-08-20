Що таке маятник Фуко і при чому тут рух Землі в космосі
Нам, жителям Землі, досить непросто побачити або зрозуміти, як рухається наша планета протягом доби. Допоможе в цьому просте, але геніальне пристрій - маятник Фуко, повідомляє 24 Канал.
Як пояснити далеким від космічних матерій, але допитливим дорослим і дітям, як працює маятник Фуко? Розповідаємо про це на Men 24 . Маленький спойлер: знадобляться для цього одна тарілка, три вилки, сіль і ще кілька звичних на кухні предметів.
Маятник Фуко: на пальцях про складне
Пристрій створив французький фізик і астроном Жан Фуко в XIX столітті. Як пишуть в енциклопедії Britannica:
- Його автентичне пристрій довжиною 67 метрів складалося з металевого дроту з підвішеним вантажем.
- Маятник запускали, і він спокійно коливався - але з часом, о диво, площина його коливань змінювалася!
- І не як-небудь, а завжди однаково - в протилежну сторону до напрямку обертання Землі.
- Впливало на швидкість змін тільки географічне положення маятника щодо екватора (широта).
Здавалося б, виникає резонне питання: "І що?" А то, що рух маятника Фуко наочно показує, як обертається Земля навколо осі в космосі протягом доби!
Космос на кухні
Цікаво, що модель маятника Фуко можна побудувати буквально у себе на кухні. Хороший варіант запропонували в Men'sHealth.
- Візьмемо для цього тарілку, три вилки, пробку від вина і лайм або картоплину (можна щось інше, але зі схожими параметрами), дві великі голки, нитки і сіль.
- Тарілка у нас буде Землею, а стіл під нею - космосом (умовно нерухомою системою координат, в яких Земля обертається). Далі будуємо конструкцію, як на фото нижче.