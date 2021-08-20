Куди поїхати Україною на День Незалежності: топ-5 цікавих маршрутів
Попереду останні довгі вихідні літа, які варто провести у подорожі Україною. Пропонуємо добірку цікавих локацій для подорожей на основі уподобань користувачів туристичного проєкту Find&Follow. Village Routes, повідомляє 24 Канал.
На сайті туристичного проєкту компанії Find&Follow. Village Routes на сьогодні розміщено 56 готових унікальних маршрутів для самостійних подорожей сільською місцевістю та невеликими містечками майже у всіх областях України.
Найпопулярнішими маршрутами за версією користувачів Find&Follow. Village Routes на сьогодні стали:
1. Одеська область: Садиба Курісів - ферма "Устриці Скіфії".
2. Закарпатська область: Водоспад Шипіт – Гора Гемба.
3. Київська область: Змієві вали – Витачів – Ржищів.
4. Полтавська область: Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішньому – Диканька – Національний музей-заповідник М.В. Гоголя – Миргород.
5. Миколаївська область: Радонове озеро – Babchuk Winery – Трикратський ліс – Актівський каньйон.
Кожен маршрут розрахований на 1-2 дні, їх також можна об’єднувати у довші тури. Про кожну з локацій на маршрутах є докладна інформація, усі необхідні контакти, пропозиції щодо проведення часу та поради щодо харчування і проживання. Туристу пропонуються різноманітні опції – пішохідні подорожі, відвідування музеїв, історичних, культурних та природних пам’яток, дегустацій, мальовничих локацій для фото тощо. Пропозиції можуть зацікавити як для тих, хто лише починає досліджувати Україну, так і для просунутих туристів, які шукають нових відкриттів.
Перелік маршрутів постійно доповнюється новими напрямками, а покриття мережі 4G (LTE 900 МГц) від Vodafone у сільській місцевості дає можливість знаходитись онлайн під час подорожей.
Про Find&Follow
- У 2015 році Vodafone запустив соціальний проєкт Find&Follow. City Routes з метою створення цифрової інфраструктури для розвитку туризму в Україні. City Routes – це інноваційні пішохідні туристичні маршрути в містах України. Маршрути візуалізуються за допомогою кам'яних табличок з QR-кодами та кумедними персонажами. Таблички з QR-кодами розміщені біля культурних та історичних пам'яток, кам'яні стрілочки вказують шлях до наступної локації, таким чином складаючи цілісний унікальний маршрут. Туристичні стежки наразі є у семи містах України: Києві, Львові, Чернівцях, Полтаві, Ужгороді, Черкасах та Херсоні.
- У липні 2020 року, в рамках туристичного проєкту Find & Follow, Vodafone презентував новий напрямок для подорожей – Village Routes. Напрямок Village Routes було створено для підтримки розвитку сільського туризму, місцевих громад та малого бізнесу, а також побудови цифрової інфраструктури для подорожей Україною. Окрім того, сільські туристичні маршрути є малолюдними та безпечними в умовах поширення COVID-19.
- Наразі сільські туристичні маршрути розроблено для Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Волинської, Житомирської, Чернівецької, Хмельницької, Київської, Вінницької, Чернігівської, Херсонської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Сумської, Миколаївської, Кіровоградської областей та Чорнобильської зони відчуження.