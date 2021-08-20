Наречена Джейсона Стетхема чекає на дитину
Розі Хантінгтон-Вайтлі вагітна другою дитиною. У неї з актором уже є чотирирічний син Джек Оскар, повідомляє Корреспондент.
Супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі і актор Джейсон Стетхем стануть батьками вдруге. Про вагітність зірка подіумів розповіла в Instagram.
Розі опублікувала серію фото в модних образах, завершивши її кадром, на якому постала з помітно кругленьким животом.
"Другий раунд", - підписала знімки 34-річна Хантінгтон-Вайтлі.
Дописувачі зраділи новині, і вони відразу ж почали вітати модель.
Нагадаємо, разом з 54-річним Стетхемом модель уже виховує сина Джека, який народився у 2017 році.
Пара разом уже більше десяти років і навіть заручилася, але поки не оформила стосунки офіційно.