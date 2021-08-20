Завершено ремонт ділянки "Дороги єдності" на Івано-Франківщині

Капітальний ремонт 14,4 км ділянки траси міжнародного значення М-30 Стрий-Ізварине ("Дорога єдності") в Івано-Франківській області завершено, заявили у місцевій Службі автомобільних доріг (САД), повідомляє Интерфакс-Украина.

Як відзначають у САД Івано-Франківської області, роботи на ділянці дороги відбувалися в рамках президентської програми "Велике будівництво" і були розпочаті в 2020 році. За цей час здійснили регенерацію старого дорожнього покриття, зміцнили основу й поклали асфальтобетон.

Під час ремонту також відремонтували три мости й один шляхопровід, зміцнили узбіччя, влаштували тротуари, водовідведення та нанесли розмітку.