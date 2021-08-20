В Україні можуть ввести нові санкції проти РФ

Кабінет Міністрів України схвалив два пакети санкцій стосовно суддів Російської Федерації та інших посадових осіб, які безпосередньо причетні до переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Криму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Першим розпорядженням уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб - суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, що відповідальні за переслідування громади ПЦУ (Православної церкви України) в Криму.

Зокрема, незаконне відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги в місті Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також другим розпорядженням Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції до 52 фізичних осіб - керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, які безпосередньо причетні до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території українського півострова.

Санкції пропонується застосувати терміном на п’ять років.

Зазначено, що запровадження санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення у них майна на території України, заблокує можливість їх використання, унеможливить виведення капіталів за межі України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ й особами, яких вони прямо або побічно контролюють або які діють в їхніх інтересах.

У разі ухвалення відповідного рішення РНБО Україна невідкладно поінформує про це компетентні органи ЄС, США, Канади, а також інших міжнародних партнерів, з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.