Таліби попросили ООН залишитися в Афганістані

Рух "Талібан" попросив ООН залишитися в Афганістані і продовжувати гуманітарну діяльність.﻿ Про це заявив координатор ООН з гуманітарних питань в країні Раміз Алакбаров. При цьому він зазначив, що конкретних домовленостей у організації з талібами немає, повідомляє УНИАН.

Як розповів Алакбаров, практична взаємодія між гуманітарним офісом ООН і "Талібаном" триває протягом 18 років.

"У нас є робочі контакти. Вони нас завжди запевняють у підтримці. Вони нам знову висловили підтримку і попросили нас продовжувати залишатися тут і надавати гуманітарну допомогу" , - пояснив представник ООН.

"будуть зроблені якісь уточнення, будуть опрацьовуватися деталі"

Він додав, що,взаємодії ООН з бойовиками. Зокрема, організація хоче опрацювати питання доступу жінок, які працюють в гуманітарних умовах, до місця роботи, додав Алакбаров.