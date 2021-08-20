Українців попередили про небезпеку диверсій РФ на День Незалежності

Напередодні і під час святкування Дня Незалежності Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними, повідомляє Деловая столица.

"У цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію у країні" , — заявили в спецслужбі.

СБУ підкреслює, що системно протидіє цим проявам. Зокрема, в останні місяці в більшості регіонів країни Служба провела ряд антитерористичних навчань і відпрацювала дії щодо захисту стратегічно важливих обʼєктів.

В СБУ працює спеціальна гаряча лінія, куди можуть звертатися громадяни — 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua

На гарячу лінію СБУ потрібно дзвонити в разі, якщо ви:

маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях;

з інших питань.