Нафтогаз відсудив сотні мільйонів боргів у регіональній компанії

Госпсуд Дніпропетровської області видав наказ про примусове стягнення з комунального підприємства "Криворіжтепломережа" на користь "Нафтогазу" 421,2 млн грн заборгованості за газ (з урахуванням 3% річних, інфляційних втрат) - у рамках виконання постанови Центрального апеляційного госпсуду, яка набрала законної сили 29.07.2021 (у справі №904/6986/20), повідомляє Finbalance.

Раніше повідомлялося, що у березні-червні "Нафтогаз" відсудив у КП "Харківські теплові мережі" 1,8 млрд грн.

У "Нафтогазі" заявляли, що сума накопичених на газовому ринку боргів вже перевищує 120 млрд грн.

За даними "Нафтогазу", на 05.05.2021 сумарна прострочена заборгованість перед ним підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складала близько 55,5 млрд грн, з них за 2021 рік — 21 млрд грн.

Як зазначалося, сумарна прострочена заборгованість перед "Нафтогазом" регіональних газопостачальних підприємств за природний газ - 23,6 млрд грн.